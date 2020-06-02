В социальных сетях распространяется фото, на котором изображены русские, охраняющие свой ресторан Pushkin Russia от протестующих.

Снимок прокомментировал руководитель Антифашистского комитета Эстонии Андрей Заренков.

"Наша соотечественница прислала фото, опубликованное в американских СМИ. Русские отстояли от разгрома свой ресторан. Но обратите внимание на надпись, которой наградили это фото наши "американские партнёры".

В то время, когда американские улицы заполнены стоящими на коленях американскими белыми, когда шерифы возглавляют демонстрации против правительства, пытающихся самих защитить своё имущество, русских объярлычивают. Американцев не понимаю. Их грабят, а они ведут себя как украинцы… Пропали ковбои!"— написал Заренков.