Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Всех въезжающих в Севастополь начали тестировать на COVID-19
Манукян подарил Бузовой кольцо с бриллиантами
"Спартак" из ДНР принят в чемпионат России по мини-футболу
На Украине "мыши съели" 2700 вагонов зерна
В Тюменской области будут судить виновника смертельного ДТП
Фатхи Башага вырвал узнику "Митиги" глаз во время пыток
Туроператоры спрогнозировали сроки допуска российских туристов в Италию
В Кремле прокомментировали массовые беспорядки в США
Глава Якутска поддержала шамана, желающего "свергнуть" Путина

Для разгона протестующих в Вашингтоне применили военные вертолеты

Мир » Северная Америка » США и Канада

В американской столице военные вертолеты несколько раз опускались на минимальную высоту над протестующими, чтобы прекратить массовые протесты. Об этом сообщил телеканал FOX News.

По информации журналистов, при спуске вертолет издает сильный шум и поднимает в воздух большое количество пыли. Такую тактику могли использовать для запугивания людей. По словам очевидцев, для этого использовались вертолеты UH-60 Black Hawk и UH-72 Lakota.

сша вашингтон беспорядки массовые протесты военные вертолеты
Последние материалы
На Украине "мыши съели" 2700 вагонов зерна
В Тюменской области будут судить виновника смертельного ДТП
Фатхи Башага вырвал узнику "Митиги" глаз во время пыток
Русские защитили свой ресторан Pushkin Russia от разгрома в США
Туроператоры спрогнозировали сроки допуска российских туристов в Италию
В Кремле прокомментировали массовые беспорядки в США
Глава Якутска поддержала шамана, желающего "свергнуть" Путина
Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки
Брат Хабиба рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова
У карельских клещей обнаружили китайский вирус
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко рассказал о "ветрах", которые "дуют" на Белоруссию

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что прекрасно знает, откуда на республику "дуют ветры".

Лукашенко рассказал о "ветрах", которые "дуют" на Белоруссию
Лукашенко загоняют в угол. Он обратился к "майданутым"
Новости Белоруссии
Лукашенко загоняют в угол. Он обратился к "майданутым"
Новости Белоруссии
Бунт народа или Майдан: что происходит с выборами в Белоруссии
Российский шоу-бизнес
Little Big получили музыкальную премию за "Самый трэшовый клип"
Наталия Красовская Куклы и кукловоды в мире современных медиа Наталия Красовская Игорь Буккер Обнаружен земной рай Игорь Буккер Василий Амирджанов Илон Маск показал в действии "батут" Crew Dragon Василий Амирджанов
Комментарии
На Украине "мыши съели" 2700 вагонов зерна
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Игорь Коротченко: США и НАТО недооценили COVID-19 и проиграли
В Госдуме оценили актуальность пособия для домохозяек
В Госдуме оценили актуальность пособия для домохозяек
Филипп Киркоров купил кровать сыну за миллион рублей
Филипп Киркоров купил кровать сыну за миллион рублей
Великобритания и Канада: Россию нельзя пускать в формат G7
Для разгона протестующих в Вашингтоне применили военные вертолеты
Филипп Киркоров купил кровать сыну за миллион рублей
В Госдуме оценили актуальность пособия для домохозяек
Рогозин назвал Ельцина предателем
Шутки Галкина привели к зачистке новостей
Шутки Галкина привели к зачистке новостей
Трамп: беспорядки в стране - это терроризм. Я даю отмашку военным
Трамп: беспорядки в стране - это терроризм. Я даю отмашку военным
Трамп: беспорядки в стране - это терроризм. Я даю отмашку военным
Великобритания и Канада: Россию нельзя пускать в формат G7
1 июля: почему выбран этот день для голосования по поправкам в Конституцию
Бунт народа или Майдан: что происходит с выборами в Белоруссии
1 июля: почему выбран этот день для голосования по поправкам в Конституцию
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ