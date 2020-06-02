Для разгона протестующих в Вашингтоне применили военные вертолеты

В американской столице военные вертолеты несколько раз опускались на минимальную высоту над протестующими, чтобы прекратить массовые протесты. Об этом сообщил телеканал FOX News.

По информации журналистов, при спуске вертолет издает сильный шум и поднимает в воздух большое количество пыли. Такую тактику могли использовать для запугивания людей. По словам очевидцев, для этого использовались вертолеты UH-60 Black Hawk и UH-72 Lakota.