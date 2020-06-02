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Фатхи Башага вырвал узнику "Митиги" глаз во время пыток

Мир

Бывший узник тюрьмы "Митига" обратился с жалобой в Совбез ООН. Он сообщил, что во время его заключения министр внутренних дел нелегитимного ПНС Ливии Фатхи Башага вырвал его глаз ложкой.

https://twitter.com/ObservatoryLY/status/1267537740037578754

https://twitter.com/ObservatoryLY/status/1267573091082874882

По словам ливийца, в тот день его отвели к начальнику тюрьму — главарю террористической группировки RADA Абд аль-Рауфу Карре. Башага уже там был. Он просто подошел к заключенному, не задавая вопросов:

"Поставил на колени, зафиксировал голову. В это время я увидел в его руках ложку, поднесенную к моему лицу. В следующий момент я ощутил острую боль и лишился сознания. Когда я пришел в себя в камере, то оказалось, что у меня вырван глаз. Заключенные, находившиеся со мной в момент инцидента, подтвердили, что Фатхи Башага ложкой, которая была у него в руках вырвал мне глаз. Квалифицированная медицинская помощь мне не оказывалась".

В заключение аль-Меграхи заявил, что у него серьезные намерения. Он верит, что виновные ответят за преступления, которые совершили против него.

Башага пытал не только этого человека, но и других заключенных, причем об этом сообщают и боевики. Охранник следственного изолятора "Абу Салим" рассказал, что Башага пытал даже несовершеннолетних. Во время одного из его визитов в комнату для допросов отвели подростка. После нескольких часов пыток и издевательств несчастный скончался.

О преступлениях Башаги более подробно сообщается в расследовании ФАН.

ливия митига пнс ливии фатхи башага
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