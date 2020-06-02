Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга возглавил Сергей Корнеев
Австралия присоединиться к саммиту «большой семерки»
ФИФА призывает не наказывать футболистов, поддерживающих протесты в США
"Колбасит": Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Дженнифер Энистон продает фото, для которого она позировала обнаженной
В Петербурге почти 800 медиков, заболевших COVID-19, получат выплаты
Солист "Отпетых мошенников" работает в такси и не жалуется
Праздник Республики отмечают в Италии
В Москве вооруженный мужчина ограбил банк

Австралия присоединиться к саммиту «большой семерки»

Мир

Саммит "большой семерки" пройдет при участии Австралии. Власти страны приняли приглашение президента США Дональда Трампа.

На саммит, который перенесен с июня на сентябрь, отправится премьер Австралии Скотт Моррисон. Стоит отметить, что он и в прошлом году участвовал во встрече G7, правда, тогда страну приглашала Франция.

Напомним, что накануне Трапм пригласил на саммит Австралию, Россию, Индию и Южную Корею. Позднее стало известно, что Великобритания и Канада выступили против присутствия России. Канадские власти напомнили, что из G7 Россию исключили после "вторжения в Крым". В Великобритании отметили, что наша страна ведет "агрессивную и дестабилизирующую деятельность".

Ранее "Павда.Ру" писала, что Россия вряд ли станет полноправным членом G7. По мнению главного научного сотрудника института США и Канады Владимира Батюка, приглашение Трампа не более чем очередной PR-ход. Он отметил, что "большая семерка" не превратится в "большую восьмерку", а без этого участие России в саммите бессмысленно. К тому же там будет определенная антикитайская риторика, в которой наша страна не заинтересована.

саммит g7 австралия большая семерка
Последние материалы
Субсидий на 288 миллионов рублей получат бизнесмены Москвы
Шеф полиции Хьюстона рекомендовал Трампу "заткнуть свой рот"
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга возглавил Сергей Корнеев
Австралия присоединиться к саммиту «большой семерки»
ФИФА призывает не наказывать футболистов, поддерживающих протесты в США
"Колбасит": Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Дженнифер Энистон продает фото, для которого она позировала обнаженной
В Петербурге почти 800 медиков, заболевших COVID-19, получат выплаты
Солист "Отпетых мошенников" работает в такси и не жалуется
Праздник Республики отмечают в Италии
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко рассказал о "ветрах", которые "дуют" на Белоруссию

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что прекрасно знает, откуда на республику "дуют ветры".

Лукашенко рассказал о "ветрах", которые "дуют" на Белоруссию
Лукашенко загоняют в угол. Он обратился к "майданутым"
Новости Белоруссии
Лукашенко загоняют в угол. Он обратился к "майданутым"
Новости Белоруссии
Бунт народа или Майдан: что происходит с выборами в Белоруссии
Российский шоу-бизнес
Little Big получили музыкальную премию за "Самый трэшовый клип"
Наталия Красовская Куклы и кукловоды в мире современных медиа Наталия Красовская Игорь Буккер Обнаружен земной рай Игорь Буккер Василий Амирджанов Илон Маск показал в действии "батут" Crew Dragon Василий Амирджанов
Комментарии
Филипп Киркоров купил кровать сыну за миллион рублей
В Госдуме оценили актуальность пособия для домохозяек
Рогозин назвал Ельцина предателем
Шутки Галкина привели к зачистке новостей
Шутки Галкина привели к зачистке новостей
Трамп: беспорядки в стране - это терроризм. Я даю отмашку военным
Трамп: беспорядки в стране - это терроризм. Я даю отмашку военным
Трамп: беспорядки в стране - это терроризм. Я даю отмашку военным
Великобритания и Канада: Россию нельзя пускать в формат G7
1 июля: почему выбран этот день для голосования по поправкам в Конституцию
Бунт народа или Майдан: что происходит с выборами в Белоруссии
1 июля: почему выбран этот день для голосования по поправкам в Конституцию
Эксперт: "Путешествия в автодомах - перспективный вид туризма"
Кулеба: Крыму плохо без нашей воды. И нам это нравится
Филипп Киркоров купил кровать сыну за миллион рублей
Филипп Киркоров купил кровать сыну за миллион рублей
1 июля: почему выбран этот день для голосования по поправкам в Конституцию
Как на I съезде РСФСР появилась декларация "О суверенитете"
Погромы в США: "русский след" уже найден
Великобритания и Канада: Россию нельзя пускать в формат G7
Трамп: беспорядки в стране - это терроризм. Я даю отмашку военным
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ