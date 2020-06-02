Австралия присоединиться к саммиту «большой семерки»

Саммит "большой семерки" пройдет при участии Австралии. Власти страны приняли приглашение президента США Дональда Трампа.

На саммит, который перенесен с июня на сентябрь, отправится премьер Австралии Скотт Моррисон. Стоит отметить, что он и в прошлом году участвовал во встрече G7, правда, тогда страну приглашала Франция.

Напомним, что накануне Трапм пригласил на саммит Австралию, Россию, Индию и Южную Корею. Позднее стало известно, что Великобритания и Канада выступили против присутствия России. Канадские власти напомнили, что из G7 Россию исключили после "вторжения в Крым". В Великобритании отметили, что наша страна ведет "агрессивную и дестабилизирующую деятельность".

Ранее "Павда.Ру" писала, что Россия вряд ли станет полноправным членом G7. По мнению главного научного сотрудника института США и Канады Владимира Батюка, приглашение Трампа не более чем очередной PR-ход. Он отметил, что "большая семерка" не превратится в "большую восьмерку", а без этого участие России в саммите бессмысленно. К тому же там будет определенная антикитайская риторика, в которой наша страна не заинтересована.