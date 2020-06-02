В Донецкой Народной Республике продлили режим повышенной готовности, который был введен для борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Однако некоторые ограничительные меры все же были отменены из-за положительной эпидемиологической динамики.

"Глава ДНР своим указом внес ряд изменений в режим повышенной готовности. Так, были сняты ограничения по пребыванию детей до 14 лет в общественных местах и разрешено проведение спортивных соревнований на открытом воздухе без привлечения зрителей, а также учебно-тренировочных занятий.

Однако, исходя из сложной эпидемиологической ситуации, принято решение о продлении до особого распоряжения действия ряда ограничительных мер", — сообщили в пресс-службе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.