Недавнее предложение украинского вице-премьера Алексея Резникова провести переговоры по Донбассу в новом формате без участия России показывают несостоятельность новой власти Украины.

Такое мнение высказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

"Понятно, что это глупость и бред: Россия не нападала ни на какую Украину. Это были последствия государственного переворота, который произошел в результате очередной майданной революции на Украине. И это внутренняя гражданская война", — отметил парламентарий.

"Я думаю, что это смешивание понятий, где минские договоренности, их забывают, что ли? Призывают к другим переговорам? Нет последовательности. Это еще раз говорит о несостоятельности власти. Есть договоренности, которые не выполняются. Поэтому всем этим заявлениям — грош цена", — добавил Чепа.