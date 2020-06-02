В последнее время американские власти серьезно нарушают права человека, поэтому ООН должна принять меры, чтобы остановить этот "беспредел".
Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Требую от властей США остановить этот беспредел. Немедленно прекратить противоправные действия в отношении гражданского населения, а также призвать к ответу всех виновных в нарушении прав человека!", — призвал Кадыров.
Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что прекрасно знает, откуда на республику "дуют ветры".