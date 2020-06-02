Украинский вице-премьер поведал,почему не видит угрозы в войне с РФ

Алексей Резников, вице-премьер украинского кабмина, по совместительству — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заявил, что в настоящее время "нет угрозы широкомасштабной войны России и Украины".

Свое видение "проблемы" он пояснил тем, что "не видит продвижения российских войск вглубь Украины".

"Мы не боимся нападения и войны. 350 тысяч наших солдат прошли испытание на восточном фронте. Это серьезный потенциал. Такого опыта нет ни у одной страны Европы. Мы воюем с ними (с Россией — Прим.ред.) шесть лет", — заявил Резников.

Вместе с тем вице-премьер отметил, что в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе есть пробуксовки, и минские соглашения завели процесс в тупик:

"Но я оптимист, я считаю, что нет тупиков, надо искать выход", — добавил он.

О том, кто именно станет для Украины проводником "из тупика", читайте здесь.