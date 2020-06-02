Великобритания и Канада выступили против возвращения России в G7. Соответствующие заявления лидеров этих стран появились после того, как президент США рассказал о намерении "пригласить Владимира Путина принять участие в саммите семерки".
Белый дом заявил, что достижение "прогресса в направлении созыва G7" с Россией было одной из тем, которые лидеры США и России обсудили в телефонном разговоре.
Напомним, саммит G7, который в этом году принимает США, созывает лидеров Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании для обсуждения вопросов сотрудничества.
Приглашение Путина Трампом вызвало, как отмечает ВВС, гнев Великобритании и Канады. Их лидеры заявили, что не поддержат "реадмиссию России в группу".
"Россия была исключена из G7 после того, как она вторглась в Крым несколько лет назад, и ее продолжающееся неуважение и пренебрежение международными правилами и нормами является причиной того, что она остается вне G7, и она будет продолжать оставаться вне нее", — сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции.
"Если Россия не прекратит свою агрессивную и дестабилизирующую деятельность, Великобритания не поддержит реадмиссию страны в группу, заявил пресс-секретарь Бориса Джонсона. — Россия была исключена из группы стран G7 после аннексии Крыма, и мы до сих пор не видим доказательств измененного поведения, которое оправдывало бы ее повторное принятие".
Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что прекрасно знает, откуда на республику "дуют ветры".