Великобритания и Канада: Россию нельзя пускать в формат G7

Великобритания и Канада выступили против возвращения России в G7. Соответствующие заявления лидеров этих стран появились после того, как президент США рассказал о намерении "пригласить Владимира Путина принять участие в саммите семерки".

Белый дом заявил, что достижение "прогресса в направлении созыва G7" с Россией было одной из тем, которые лидеры США и России обсудили в телефонном разговоре.

Напомним, саммит G7, который в этом году принимает США, созывает лидеров Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании для обсуждения вопросов сотрудничества.

"Оживлять" G7 хочет только Трамп

Приглашение Путина Трампом вызвало, как отмечает ВВС, гнев Великобритании и Канады. Их лидеры заявили, что не поддержат "реадмиссию России в группу".

Канада

"Россия была исключена из G7 после того, как она вторглась в Крым несколько лет назад, и ее продолжающееся неуважение и пренебрежение международными правилами и нормами является причиной того, что она остается вне G7, и она будет продолжать оставаться вне нее", — сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции.

Великобритания