Конгресс: чтобы восстановить экономику США понадобится лет десять

Пандемия коронавируса, в которой Соединенные Штаты понесли самые большие в мире потери, будет преследовать экономику США в течение десятилетия. Потери составят порядка $8 трлн.
Таков новый прогноз, опубликованный сегодня Бюджетным управлением Конгресса (CBO) США.
В письме к законодателям директор CBO Филипп Свэгел спрогнозировал, что коронавирус снизит экономическую активность США на 3% до 2030 года, убыток ожидается в размере $ 7,9 млрд.
"Закрытие бизнеса и меры социального дистанцирования, как ожидается, сократят потребительские расходы, в то время как недавнее падение цен на энергоносители, по прогнозам, серьезно сократит инвестиции США в энергетический сектор", - написал Свагель. - Недавнее законодательство, по оценке CBO, частично смягчит ухудшение экономических условий."
Как отмечено в документе, с тех пор как пандемия поразила США, триллионы долларов были влиты в экономику через государственные программы стимулирования и действия Федеральной Резервной Системы:
"Но эти шаги не остановили рост безработицы - она выросла до невиданного уровня со времен Великой Депрессии 1930-х годов. До сих пор около 40 миллионов американцев потеряли свои рабочие места, и в пятницу Министерство труда, как ожидается, объявит уровень безработицы достиг 20% в мае, по сравнению с 14,7% в апреле и всего 4,4% в марте".
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