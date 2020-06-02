Конгресс: чтобы восстановить экономику США понадобится лет десять

Пандемия коронавируса, в которой Соединенные Штаты понесли самые большие в мире потери, будет преследовать экономику США в течение десятилетия. Потери составят порядка $8 трлн.

Таков новый прогноз, опубликованный сегодня Бюджетным управлением Конгресса (CBO) США.

В письме к законодателям директор CBO Филипп Свэгел спрогнозировал, что коронавирус снизит экономическую активность США на 3% до 2030 года, убыток ожидается в размере $ 7,9 млрд.

"Закрытие бизнеса и меры социального дистанцирования, как ожидается, сократят потребительские расходы, в то время как недавнее падение цен на энергоносители, по прогнозам, серьезно сократит инвестиции США в энергетический сектор", - написал Свагель. - Недавнее законодательство, по оценке CBO, частично смягчит ухудшение экономических условий."

Как отмечено в документе, с тех пор как пандемия поразила США, триллионы долларов были влиты в экономику через государственные программы стимулирования и действия Федеральной Резервной Системы: