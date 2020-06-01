Эксперт оценил успех Анджея Дуды на предстоящих выборах

В июне должны пройти выборы нового президента Польши. И если еще в начале года большинство поляков были отдать свои голоса за действующего президента Анджея Дуду, то сейчас ситуация изменилась.

О настроениях граждан Польши в предвыборный период "Правде.Ру" рассказал директор международных программ Института национальной стратегии Юрий Солозобов.

"На выборах 10 мая безусловным фаворитом был Анджей Дуда — 60% голосов по данным соцопросов за него было. Сейчас ситуация начинается меняться. Во-первых, идет активное противостояние в Польше. Его можно условно разделить на консерваторов и модернизаторов. Консерваторы — это правящая партия "Справедливость", их блок "Согласие", которые образовали блок правых сил. И здесь задача была очень понятная: вернуть Польше национальную гордость, национальную экономику и национальную солидарность. Это было сделано. Были приняты хорошо работающие программы такие как "Семья 500+", уменьшение пенсионного возраста, поддержка национального бизнеса. Это все оживило экономику Польша, которая росла невиданными темпами — 5-6% в год. Конечно, поляки этот курс поддерживали. Я знаком с программами всех политических кандидатов. И продолжение этой политики декларируется во всех программах всех кандидатов", — пояснил эксперт.

Он отметил, что новая идея консерваторов не очень понравилась полякам. Политики захотели изменить конституцию, выборное законодательство, судебную систему.

"Польша привыкла к тому, что политический маятник движется справа налево. Это происходит все время после 1989 года — обретения независимости. Но нужно понимать, что есть второй очень важный момент — эпидемия закончится, а экономический кризис останется. Сейчас уже говорят о полномасштабном кризисе, в том числе кризисе безработицы, которая затронет всю европейскую зону. И выход из этого кризиса предлагает правительство Дуды. Оно уже дало довольно впечатляющий пакет социальной поддержки и национального бизнеса. Но этого будет совершенно недостаточно по тем прогнозам, которые дают европейские аналитики. То есть нужна поддержка Брюсселя и, прежде всего, Германии, с которой у действующего правительства плохие отношения. И это второй момент, который заставляет искать альтернативу правящей партии "Право и справедливость"", — заключил Юрий Солозобов.

Напомним, что сегодня было официально опубликовано постановление о признании несостоявшимися выборы, которые были запланированы на 10 мая. С этот момента у сейма есть 14 дней, чтобы назвать новую дату выборов.