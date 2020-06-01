Эксперт по США: Россия вряд ли станет полноправным членом G7

Президент США Дональд Трамп предложил расширить количество стран-участников G7. По его мнению, нужно пригласить к диалогу Южную Корею, Индию, Австралию и Россию.

Станет ли Россия полноправным членом саммита и превратится ли G7 в G8, "Правда.Ру" спросила у главного научного сотрудника института США и Канады Владимира Батюка.

"Я полагаю, что Россия вряд ли станет полноправным членом G7. Вряд ли семерка снова превратится в восьмерку. А раз так, то тогда российское участие в этом процессе становится достаточно бессмысленным. Совершенно непонятно, зачем Российской Федерации участвовать в вашингтонской встрече в сентябре, которая фактически превращает Россию в массовку для проведения этого саммита наряду с Южной Кореей и Австралией. Кроме того, сам этот саммит будет иметь явно антикитайскую направленность. И совершенно непонятно, зачем нужно России портить отношения еще и с Пекином. При этом нет никаких сомнений в том, что участие России в этом мероприятии российской стороне ровным счетом ничего не даст ни с точки зрения снятия санкций, ни с точки зрения восстановления ее членства в каких-то структурах — ни к чему это не приведет", — уверен эксперт.

По его словам, Трамп озвучил свое предложение для получения баллов в предвыборный период. В сентябре гонка выйдет на финишную прямую, президенту нужно показать, что США — великая страна. Поэтому данная инициатива не более чем часть PR-программы кандидата в президенты.