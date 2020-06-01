Президент Украины Владимир Зеленский заинтересовался аудиозаписью, на которой Петр Порошенко и Джо Байден обсуждают увольнение Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

"Я ничего не знаю о деталях этой договоренности: была ли она достигнута или не состоялась, и существовала ли вообще. Меня интересует лишь то, каким образом это было записано в офисе президента", — отметил украинский лидер.