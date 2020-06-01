У России нет положительной динамики в развитии отношений с Украиной и Грузией.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"Что касается руководства этих стран, то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определённых контактов, всё-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", — пояснил представитель Кремля.

"Это братские, родственные нам народы, с которыми нас связывают глубокие исторические корни, и народы, которые президент Путин искренне и глубоко уважает", — добавил Песков.