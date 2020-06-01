Больше 20 тысяч американцев заболели коронавирусом за сутки

Еще 20 007 человек заболели коронавирусом в США. Данные приводит университет Джонса Хопкинса за минувшие сутки.

Жертвами вируса за последние 24 часа стали 605 человек. Это на порядок меньше, чем днем ранее. 31 мая сообщалось о 967 американцах, которые скончались от COVID-19.

С начала эпидемии в США зарегистрировано 1,79 миллиона случаев заражения коронавирусом. Опасная инфекция убила 104 383 человек. Победить болезнь смогли уже более 444 тысяч американцев.

Напомним, что помимо эпидемии коронавируса в США есть другая опасность — бунт, связанный с убийством полицией афроамериканца. Протесты переросли в беспорядки, они проходят уже не только в Миннеаполисе, но и по всей стране.

По последним данным, протестующие прорывались к Белому дому. Президент Трамп был вынужден спуститься в бункер, который расположен под зданием. Полиция не смогла сдержать разъяренную толпу, правоохранители применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Для сравнения ситуация в России

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России за сутки зарегистрировано 9035 новых инфицированных COVID-19. У 40% новых коронавирусных больных не было внешних проявлений заболевания. За сутки скончались 162 человека.