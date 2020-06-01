Больше четырех тысяч человек скончались в Африке от коронавируса

Более 144,7 тысячи случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Африке. Опасный вирус унес жизни уже 4 149 человек.

Данные приводит региональное представительство Всемирной организации здравоохранения. Сообщается, что победить заболевание смогли уже больше 61 тысячи человек.

Самая сложная ситуация сложилась в Южно-Африканской республике. Здесь выявлено 32 683 случая заражения. В Египте зарегистрировано 23 449 инфицированных, в Нигерии — 10 162, Алжире - 9 394. Антилидерами по числу погибших стали Египет, ЮАР и Алжир.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что африканские страны запросили 10 миллиардов долларов на поддержку туризма. Эта сфера насчитывает около 24,6 миллиона человек. Туризм приносит в экономику континента 169 миллиардов долларов, что составляет почти 7,1% его ВВП.

Специалисты ООН заявили, что от пандемии коронавируса в Африке погибнут минимум 300 тысяч человек. Это может быть вызвано тем, что в этих странах недостаточное количество коек в больницах, есть недостаток медикаментов и врачей.