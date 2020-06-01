В США при любой власти будут иметь место конфликты на межнациональной почве.

Такое мнение озвучила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

"На протяжении тридцати лет США не только на все лады превозносили свои достижения в сфере межрасовых и межнациональных отношений, но и пытались навязать свою модель другим странам. Однако беспорядки в Фергюсоне в августе 2014 года положили конец этому мифу, и с тех пор ситуация только обостряется. События в Миннеаполисе, вызвавшие погромы по всей стране, — это лишь продолжение истории расового конфликта в Америке, который на самом деле никогда не прекращался", — пояснила парламентарий.