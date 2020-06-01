Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что прекрасно знает, откуда на республику "дуют ветры". Он отметил, что народ Белоруссии научился бороться с "ветрами и ураганами".

"Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам. Тем более, изучая в свое время историю нашего государства, советскую историю. Да и вы тоже знаете, что на Беларусь ветры всегда дули с разных сторон. Отличительной особенностью сегодняшнего этапа является то, что все-таки мы научились бороться с этими ветрами и ураганами. Тогда мы бороться не умели. Поэтому и не имели суверенного и независимого государства", — пояснил Лукашенко.