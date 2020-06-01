На Украине ведут поиски пропавшего военнослужащего

Солдаты не может найти военнослужащего, который ранее пропал на границе с Крымом.

Об этом сообщили в командовании десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Напомним, украинский военнослужащий пропал на границе с Крымом около пяти часов утра. На месте его пропажи обнаружили следы борьбы. В командовании не исключают, что солдат был похищен. Примечательно, что вся амуниция пропавшего солдата осталась на месте похищения.