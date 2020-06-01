Развитием финской культуры в России будет заниматься новый специалист

Вопросами культурного взаимодействия России и Финляндии займется новый специалист. На должность атташе по культуре в России назначен Юсси Палмен.

Ранее он занимал пост пресс-секретаря консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

"Министерство иностранных дел назначило Юсси Палмена на должность советника по культурным вопросам в посольстве Финляндии в Москве. Трехлетний срок полномочий начнется 1 августа", — сообщает МИД Финляндии.

По словам самого Палмена, он рад возможности участвовать в продвижении финской культуры и опыта в россии.

"Исследования показали, что Финляндия имеет хорошую репутацию в России, что обеспечивает отличную основу для работы. После нынешнего исключительного периода времени я считаю, что еще важнее, чем раньше, рассказать о том, что может предложить Финляндия", — цитирует Палмена пресс-служба финского МИДа.

А с 1 сентября финское посольство в Москве возглавит Антти Хелантеря. Ранее он был советником по иностранным делам.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что граница России с Финляндией будет закрыта до 14 июня.