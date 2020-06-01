К середине июня в Польше назначат дату выборов

Выборы президента Польши официально признаны несостоявшимися. Соответствующая публикация появилась в специздании Dziennik Ustaw.

Согласно законам страны, после этой публикации с постановлением государственной избирательной комиссии сейм должен назначить новую дату выборов. На это у спикера нижней палаты есть 14 дней.

Напомним, что президентские выборы планировались в Польше 10 мая. Однако из-за пандемии коронавируса их организацию и проведение пришлось отменить. Сейчас страной руководит Анджей Дуда, но его президентский срок закончится 6 августа. Чтобы сохранить преемственность власти, необходимо организовать выборы до конца июня.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Россия прекратила транзит газа через Польшу. Как пояснил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, переход Польши к бронированию мощностей через аукционы, а также заключение пятилетнего контракта с Украиной на условиях "качай или плати" делает маршрут через Беларусь и Польшу для "Газпрома" балансирующим, то есть потенциально наиболее волатильным по объёмам.