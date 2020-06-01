У премьера Армении обнаружили коронавирус

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что он и его члены семьи прошли тесты на коронавирус, которые показали положительные результаты.

"Я сдал тест на коронавирус. К сожалению, у меня выявлена коронавирусная инфекция. После этого тесты сдали члены моей семьи, к сожалению, у них тоже выявлена инфекция", — написал он в Facebook.

По словам политика, он продолжит работу в дистанционном формате, поскольку у него нет явных признаков заболевания.