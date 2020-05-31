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Советник Трампа высказался о расизме в американской полиции

Мир » Бывший СССР » Украина

В американской полиции нет "системного расизма", а репутацию стражей порядка портят отдельные "паршивые овцы".

Об этом сообщил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Есть какое-то количество плохих полицейских, которые являются расистами, есть полицейские, у которых, возможно, нет нужной подготовки, и есть просто плохие полицейские", — утверждает чиновник.

О'Брайен призвал избавляться от 1% "паршивых овец", а также отметил, что 99% американских полицейских — герои.

полиция репутация паршивые овцы дональд трамп роберт о'брайен системный расизм
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