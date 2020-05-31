Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил свои слова о запуске американских астронавтов в космос. Он сделал эту заявление сразу же после того как американская сторона ввела санкции против российского космического сектора в 2014 году.
Тогда Рогозин предложил NASA запускать своих астронавтов в космос на батуте. Об этом вспомнил глава SpaceX Илон Маск сразу после успешного запуска космического корабля Crew Dragon.
"Я их таким образом предупредил. Это сработало. Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза. И ее услышали", — пояснил Рогозин.
Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи.