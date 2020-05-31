Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал массовые беспорядки в стране правильным и необходимым ответом на отсутствие справедливости.
Однако политик осудил бессмысленные разрушения и насилие.
"Но поджоги городов и бессмысленное разрушение — это неправильно… как и насилие, ставящее жизнь людей под угрозу", — отметил Байден.
Байден подчеркнул, что в качестве президента мог бы урегулировать конфликт.
Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи.