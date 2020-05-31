Байден оценил массовые беспорядки в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал массовые беспорядки в стране правильным и необходимым ответом на отсутствие справедливости.

Однако политик осудил бессмысленные разрушения и насилие.

"Но поджоги городов и бессмысленное разрушение — это неправильно… как и насилие, ставящее жизнь людей под угрозу", — отметил Байден.

Байден подчеркнул, что в качестве президента мог бы урегулировать конфликт.