Кейт Миддлтон подаст в суд на Tatler

Кейт Миддлтон и её супруг принц Уильям собираются судиться с изданием Tatler из-за статьи, в которой утверждается, что жена принца страдает от проблем с пищеварением.

Журналисты издания утверждают, что Миддлтон сильно расстроилась из-за отречения принца Гарри и Меган Маркл от королевской семьи. Переживания спровоцировали потерю веса и проблемы с пищеварением.

Представитель королевской семьи назвал публикацию Tatler слухами, не соответствующими действительности.