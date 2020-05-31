США распродает особняки в Гонконге

Американские власти приступили к распродаже элитных особняков в престижном районе Гонконга — если точнее, то в районе районе Шоусон-Хилл. Эти дома правительство США приобрело в 1948 году. Так, за несколько таких объектов недвижимости они планируют получить 1,3 миллиарда долларов, передает телеканал "360" со ссылкой на агентство Bloomberg.