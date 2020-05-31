Илон Маск оценил запуск Crew Dragon к МКС

Человечество может гордиться успешным запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции.

Такое мнение озвучил глава SpaceX Илон Маск.

"Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь", — утверждает бизнесмен.

Запуск Crew Dragon станет "первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетной цивилизацией".