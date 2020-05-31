Человечество может гордиться успешным запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции.
Такое мнение озвучил глава SpaceX Илон Маск.
"Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь", — утверждает бизнесмен.
Запуск Crew Dragon станет "первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетной цивилизацией".
Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи.