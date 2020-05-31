Пушков объяснил, почему Меркель отказалась ехать на G7

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась поехать в США на саммит G7 не из-за пандемии коронавируса.

Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. По его словам, глава германского правительства имеет ряд разногласий с американским лидером Дональдом Трампом, в том числе и по проекту "Северный поток-2".