Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась поехать в США на саммит G7 не из-за пандемии коронавируса.
Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. По его словам, глава германского правительства имеет ряд разногласий с американским лидером Дональдом Трампом, в том числе и по проекту "Северный поток-2".
"Причина, конечно, не эпидемия — она идёт в Германии на спад, а острые разногласия с Трампом, в том числе по "Северному потоку — 2". Трамп, говорят, очень недоволен. Но даже если Меркель в итоге не поедет, "Большая шестёрка" — тоже неплохо", — пояснил Трамп.
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