Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о планах ликвидировать административные органы республик Донбасса.

"Если рассматривать такие заявления в комплексе с военной эскалацией на линии соприкосновения, с полным нежеланием договариваться на минской площадке, то становится очевидным вывод: Киев уже осуществляет планы, кардинально отличные от Комплекса мер", — заявил Пушилин.

"Количество погибших и раненных от украинских снарядов за последнее время не оставляет никаких сомнений о курсе Киева на силовое решение конфликта. Именно поэтому у нас сейчас Народная милиция приведена в режим полной боевой готовности — на любые действия украинских вооруженных формирований мы готовы дать адекватный ответ", — добавил глава ДНР.