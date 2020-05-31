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Пушилин прокомментировал обострение ситуации в Донбассе

Мир » Бывший СССР » Украина

Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о планах ликвидировать административные органы республик Донбасса.

"Если рассматривать такие заявления в комплексе с военной эскалацией на линии соприкосновения, с полным нежеланием договариваться на минской площадке, то становится очевидным вывод: Киев уже осуществляет планы, кардинально отличные от Комплекса мер", — заявил Пушилин.

"Количество погибших и раненных от украинских снарядов за последнее время не оставляет никаких сомнений о курсе Киева на силовое решение конфликта. Именно поэтому у нас сейчас Народная милиция приведена в режим полной боевой готовности — на любые действия украинских вооруженных формирований мы готовы дать адекватный ответ", — добавил глава ДНР.

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