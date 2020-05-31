В Одесской области на полигоне Алибей состоялись испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун".
С пусковой установки были запущены две ракеты, которые вышли по "запрограммированному маршруту до двух целей в Чёрном море".
"Испытания прошли успешно, все надводные цели были поражены на заданной дальности", - заявил глава конструкторского бюро "Луч" в составе концерна "Укроборонпром" Олег Коростелёв.
Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи.