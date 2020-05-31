Украина испытала новую ракету "Нептун"

В Одесской области на полигоне Алибей состоялись испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун".

С пусковой установки были запущены две ракеты, которые вышли по "запрограммированному маршруту до двух целей в Чёрном море".