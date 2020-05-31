Полицейский, убивший афроамериканца, и его жертва вместе работали

Ранее в американском городе Миннеаполисе полицейский Дерек Шовин убил афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания. Стража порядки сразу же уволили из рядом полиции. А по всей стране начались массовые акции протеста и беспорядки.

Позже оказалось, что Шовин и Флойд могли быть знакомы, поскольку они вместе работали в одном ночном клубе. Об этом рассказала бывшая сотрудница клуба Майя Сантамария. Она утверждает, что убийца работал охранником у входа в клуб, а Флойд следил за безопасностью внутри заведения.