Греция решила избавиться от одноразового пластика

Министерство окружающей среды и энергетики Греции запустило кампанию "Греция без пластика одноразового использования". Инициатором проекта стал министр Костис Хадзидакис, передает "РИА Новости".

"Мы продвигаемся вперед с проектами по отказу от одноразового пластика", — сообщил министр.

Так, жителям предлагают отказаться от пищевых контейнеров, стаканов из пенополистирола, ватных палочек, одноразовых ножей, ложек и вилок, а также от соломки для напитков.