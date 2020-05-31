Министерство окружающей среды и энергетики Греции запустило кампанию "Греция без пластика одноразового использования". Инициатором проекта стал министр Костис Хадзидакис, передает "РИА Новости".
"Мы продвигаемся вперед с проектами по отказу от одноразового пластика", — сообщил министр.
Так, жителям предлагают отказаться от пищевых контейнеров, стаканов из пенополистирола, ватных палочек, одноразовых ножей, ложек и вилок, а также от соломки для напитков.
Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи.