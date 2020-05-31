Трамп: У США появится "величайшее оружие" в истории

У Соединенных Штатов Америки в скором времени появится "величайшее оружие".

С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп сразу после запуска ракеты-носителя Falcon 9, которая отправила к МКС космический корабль CrewDragon с астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли на МКС.