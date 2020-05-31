У Соединенных Штатов Америки в скором времени появится "величайшее оружие".
С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп сразу после запуска ракеты-носителя Falcon 9, которая отправила к МКС космический корабль CrewDragon с астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли на МКС.
"Скоро мы высадимся на Марс, и у нас будут величайшие вооружения, которые когда-либо можно было представить в истории", — отметил Трамп.
Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи.