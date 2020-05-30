Россия действительно изготавливала банкноты для Центрального банка Ливии. Об этом сообщили в пресс-службе "Гознака".

"Банкноты являются модифицированной серией предыдущих банкнот и имеют визуальные отличия по сравнению с ними. Их образцы были утверждены представителями Центрального банка Ливии в установленном порядке, вследствие чего применение термина "фальшивый" по отношению к этим банкнотам является необоснованным и неправомерным", — сообщили в компании.