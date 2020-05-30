Помпео призвал Россию освободить Пола Уилана

Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от российских властей освободить американского гражданина Пола Уилана, который обвиняется в шпионаже в России.

"Уилану отказывали в необходимой ему медицинской помощи, пока его состояние не стало ужасным", — утверждает Помпео.

Напомним, 27 мая Пола Уилана направили в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского после ухудшения состояния.