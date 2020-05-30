Ночью 30 мая перед Белым домом начались беспорядки. Протестующие напали на сотрудников Секретной службы США. Беспорядки длятся уже пятый час подряд.
В президентскую охрану кидают различные предметы. Один из сотрудников охраны распылил перцовый баллончик для сдерживания толпы.
Напомним, массовые беспорядки в США начались после убийства афроамериканца полицейским в Миннеаполисе.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.