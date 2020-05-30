Жена полицейского, убившего афроамериканца в США, подала на развод

Бывший полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве афроамериканца при задержании. Это спровоцировало многочисленные беспорядке в американских городах.

Жена экс-полицейского решила развестись с ним после обвинений в убийстве. Об этом рассказали в адвокатской конторе Sekula Law Offices.

"Келли Шовин шокировала смерть мистера Флойда. Она передает свои соболезнования его семье и всем, кого затронула это трагедия. Она уже подала документы на расторжение брака с Дереком Чавиным. Миссис Шовин убедительно просит не беспокоить ее детей, пожилых родителей и других родственников в это непростое время", — сообщили юристы.

Также "Правда.Ру" рассказывала о том, как акции протеста переросли в массовые беспорядки в США.