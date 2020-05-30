Во многих города США начались массовые беспорядки из-за убийства афроамериканца полицейскими при задержании. Ситуацию прокомментировал российский телеведущий Владимир Соловьев.

"В беспорядках в США ещё не нашли руку Москвы? Что-то долго тянут", — написал он в Telegram.

"Как там Госдеп? Уже потребовал освободить всех задержанных полицией и не препятствовать волеизьявлению народа?", — поинтересовался Соловьев.