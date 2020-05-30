Меркель и Трамп жестко поспорили из-за "Северного потока-2"

Накануне президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Когда разговор зашел про трубопровод "Северный поток-2", то лидеры перешли на повышенные тона, поскольку между ними произошел спор.

Об этом сообщил источник в Белом доме. Ранее американский лидер высказывался о необходимости введения санкций против "Северного потока-2", однако Меркель не поддерживает этих мер.