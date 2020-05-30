Сенатор Алексей Пушков назвал проекты Илона Маска "торжеством пиара над разумом". Так политик прокомментировал взрыв четвертого прототипа космического корабля Starship.
По мнению сенатора, такая же участь ожидает и другие космические корабли, которые Маск планирует отправить на Марс. По мнению Пушкова, на красную планету прибудут либо трупы, либо сошедшие с ума люди из-за длительного перелета.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.