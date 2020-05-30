Пушков высмеял Илона Маска

Сенатор Алексей Пушков назвал проекты Илона Маска "торжеством пиара над разумом". Так политик прокомментировал взрыв четвертого прототипа космического корабля Starship.

По мнению сенатора, такая же участь ожидает и другие космические корабли, которые Маск планирует отправить на Марс. По мнению Пушкова, на красную планету прибудут либо трупы, либо сошедшие с ума люди из-за длительного перелета.