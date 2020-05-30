В Миннеаполис на фоне беспорядков отправят военную полицию

Министерство обороны США привело подразделения военной полиции в боевую готовность для развертывания в городе Миннеаполис, где начались беспорядки из-за убийства афроамериканца.

Об этом сообщил Associated Press со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.

В течение четырех часов в развертыванию должны подготовиться солдаты из Форт-Драма в Нью-Йорке и Форт-Брэгга в Северной Каролине. 24 часа на развертывание выделили солдатам из Форт-Райли в Канзасе и Форт-Карсона в Колорадо.