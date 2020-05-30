Американский лидер Дональд Трамп "находится в ярости" из-за отказа канцлера Германии Ангелы Меркель приехать на саммит G7 в июне.
Об этом сообщило издание Politico. Ранее стало известно, что Меркель проигнорирует саммит "большой семерки" из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
"Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за приглашение на саммит G7. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на свое личное участие и поездку в Вашингтон", — заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.