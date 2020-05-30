Трамп в ярости из-за отказа Меркель приехать на G7

Американский лидер Дональд Трамп "находится в ярости" из-за отказа канцлера Германии Ангелы Меркель приехать на саммит G7 в июне.

Об этом сообщило издание Politico. Ранее стало известно, что Меркель проигнорирует саммит "большой семерки" из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.