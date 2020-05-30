В округе Фултон штата Джорджия введен режим чрезвычайного положения из-за беспорядков, которые вспыхнули после смерти афроамериканца в Миннеаполисе.

Соответствующее решение о введении режима ЧП принял губернатор штата Брайан Кемп.

"По просьбе мэра Кейши Боттомс и после консультаций с представителями органов правопорядка и экстренных служб я объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Фултон, чтобы задействовать до 500 бойцов национальной гвардии в Джорджии для защиты людей и собственности в Атланте", - написал чиновник в Twitter.