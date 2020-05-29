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Лувр откроют к середине лета

Мир » Европа » Евросоюз

Главные музейные комплексы Франции начнут открывать с конца мая. К середине лета первых гостей встретит Лувр.

Так, уже завтра, 30 мая, начнут работать сады и парки.

"Премьер-министр Эдуар Филипп объявил о возможности открытия музеев со 2 июня и открытия садов и парков с выходных, 30 мая. Музей Лувр, сад Тюильри, сад Карузель и Национальный музей Эжена Делакруа, готовятся к своему открытию", — сообщает пресс-служба Лувра.

В субботу посетители смогут пройти в сад Карузель, а в воскресенье — сад Тьюри. Собираться большими компаниями запрещено, максимум 10 человек.

Музей Эжена Делакруа откроется 22 июня, Лувр — с 6 июля. Чтобы посетить их, нужно будет заранее забронировать билет, надеть маску и соблюдать социальную дистанцию. Для удобства на полу нанесут специальную разметку

Напомним, что 1 марта администрация Лувра приняла решение отложить открытие музея на неопределенный срок. Причиной стала эпидемия коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что во Франции масочный режим в транспорте будет действовать до момента появления вакцины от COVID-19.

лувр музей франция
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