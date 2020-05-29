Подавляющая часть резервов капитала, который выделен в Европе для поддержки бизнеса, скоро иссякнет. Чтобы спасти компании от банкротства и сокращения рабочих мест, требуется минимум 720 миллиардов евро только в этом году. Сумму озвучили в Еврокомиссии.
"За последние недели коронавирус серьезно ударил по многим компаниям. Страны ЕС и сам союз оперативно отреагировали, создав схемы поддержки ликвидности. Однако этого будет недостаточно, поскольку потери столь велики, что подавляющая часть резервов капитала скоро иссякнет.
По нашим наилучшим оценкам, европейскому бизнесу потребуются 720 миллиардов евро в этом году, чтобы заменить этот потерянный акционерный капитал. Без этого многие жизнеспособные бизнесы столкнуться с неплатежеспособностью. Миллионы людей подвергнутся риску потерять работу", — заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргарет Вестагер.
Решить проблему поможет создание фонда восстановления Евросоюза от кризиса. Он защитит бизнес от банкротства.
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