Канада, упорно боровшаяся в течение нескольких десятилетий за то, чтобы стать открытым и плюралистическим обществом, где все культуры могут смешиваться, во время пандемии COVID-19 "подцепила" еще и вирус расизма.
Вслед за своими американскими соседями на юге Оттава начала все чаще демонстрировать "антиазиатский фанатизм", направленный главным образом на китайцев, но затрагивающий всех азиатов.
"Этому нарастанию антикитайской и азиатской ненависти также способствует нынешнее канадское правительство, которое стало невольной марионеткой Белого дома", — пишет сегодня издание Global Times.
Здесь стоит напомнить, что в самом начале пандемии — в марте — именно в США американцы китайского происхождения заговорили о массовых притеснениях со стороны "белых людей".
И вот спустя пару месяцев в аналогичной ситуации оказались люди с азиатской внешностью в Канаде.
Подразделения Воздушно-десантных войск одними из первых в российской армии получили на вооружение порядка 10 тысяч единиц новейшего автомата АК-12 калибра 5,45 мм.
В Германии за минувшие сутки зарегистрирован 741 новый случай заражения коронавирусной инфекцией и 39 смертей.
Согласно последним данным Министерства здравоохранения Индии, в настоящее время в стране от COVID-19 умерло больше людей, чем в Китае.
Пресс-служба посольства РФ в Узбекистане сообщила о вылете самолета, следующего рейсом "Ташкент-Санкт-Петербург". Известно, что на борту находятся 25 россиян.
"Специальный рейс Uzbekistan Airways вылетел 29 мая из Ташкента в Санкт-Петербург в 10.46 (8.46 мск). На борту — 25 граждан России и три иностранных гражданина", — сообщил агентству представитель российской дипмиссии.
Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор может выступить на одном из турниров UFC вместе с Хабибом Нурмагомедовым. Ирландец претендует на бой с победителем поединка россиянина и Джастина Гэтжи, сообщает ESPN.
Нурмагомедов и Гэтжи должны провести чемпионский бой в лёгком весе осенью 2020 года. То есть потенциальный поединок Макгрегора и Хабиба может состояться в 2021 году.
Хабиб и Конор дрались в октябре 2018 года. Россиянин победил ирландца удушающим приёмом в четвёртом раунде.
Очередной пародией побаловал россиян - в особенности москвичей - пародист Максим Галкин.