Канада на фоне пандемии "подцепила" вирус расизма

Канада, упорно боровшаяся в течение нескольких десятилетий за то, чтобы стать открытым и плюралистическим обществом, где все культуры могут смешиваться, во время пандемии COVID-19 "подцепила" еще и вирус расизма.

Вслед за своими американскими соседями на юге Оттава начала все чаще демонстрировать "антиазиатский фанатизм", направленный главным образом на китайцев, но затрагивающий всех азиатов.

Особенно возросло число случаев насилия со стороны мужчин в отношении азиатских женщин.

Постоянно поступают сообщения о случаях проклятий, ударов кулаками и плевков, происходящих по всей стране против "людей с узкими глазами" и тех, кто пытается их защищать.

"Этому нарастанию антикитайской и азиатской ненависти также способствует нынешнее канадское правительство, которое стало невольной марионеткой Белого дома", — пишет сегодня издание Global Times.

Здесь стоит напомнить, что в самом начале пандемии — в марте — именно в США американцы китайского происхождения заговорили о массовых притеснениях со стороны "белых людей".

И вот спустя пару месяцев в аналогичной ситуации оказались люди с азиатской внешностью в Канаде.