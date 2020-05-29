Пресс-служба посольства РФ в Узбекистане сообщила о вылете самолета, следующего рейсом "Ташкент-Санкт-Петербург". Известно, что на борту находятся 25 россиян.
"Специальный рейс Uzbekistan Airways вылетел 29 мая из Ташкента в Санкт-Петербург в 10.46 (8.46 мск). На борту — 25 граждан России и три иностранных гражданина", — сообщил агентству представитель российской дипмиссии.
Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор может выступить на одном из турниров UFC вместе с Хабибом Нурмагомедовым. Ирландец претендует на бой с победителем поединка россиянина и Джастина Гэтжи, сообщает ESPN.
Нурмагомедов и Гэтжи должны провести чемпионский бой в лёгком весе осенью 2020 года. То есть потенциальный поединок Макгрегора и Хабиба может состояться в 2021 году.
Хабиб и Конор дрались в октябре 2018 года. Россиянин победил ирландца удушающим приёмом в четвёртом раунде.
В Германии за минувшие сутки зарегистрирован 741 новый случай заражения коронавирусной инфекцией и 39 смертей.
Подразделения Воздушно-десантных войск одними из первых в российской армии получили на вооружение порядка 10 тысяч единиц новейшего автомата АК-12 калибра 5,45 мм.
Согласно последним данным Министерства здравоохранения Индии, в настоящее время в стране от COVID-19 умерло больше людей, чем в Китае.
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