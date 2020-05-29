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Источник Правда.Ру

В Петербург вылетел вывозной самолет из Ташкента

Мир

Пресс-служба посольства РФ в Узбекистане сообщила о вылете самолета, следующего рейсом "Ташкент-Санкт-Петербург". Известно, что на борту находятся 25 россиян.

"Специальный рейс Uzbekistan Airways вылетел 29 мая из Ташкента в Санкт-Петербург в 10.46 (8.46 мск). На борту — 25 граждан России и три иностранных гражданина", — сообщил агентству представитель российской дипмиссии.

ташкент петербург uzbekistan airways вывозной рейс

Макгрегор может встретиться с победителем боя Хабиб - Гэтжи

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор может выступить на одном из турниров UFC вместе с Хабибом Нурмагомедовым. Ирландец претендует на бой с победителем поединка россиянина и Джастина Гэтжи, сообщает ESPN.

Нурмагомедов и Гэтжи должны провести чемпионский бой в лёгком весе осенью 2020 года. То есть потенциальный поединок Макгрегора и Хабиба может состояться в 2021 году.

Хабиб и Конор дрались в октябре 2018 года. Россиянин победил ирландца удушающим приёмом в четвёртом раунде.

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Всплеск коронавирусных заражений зафиксирован в Германии

Мир

В Германии за минувшие сутки зарегистрирован 741 новый случай заражения коронавирусной инфекцией и 39 смертей.

германия коронавирус

Около 10 тысяч новейших автоматов АК-12 поступили в части ВДВ

Силовые структуры » Министерство обороны

Подразделения Воздушно-десантных войск одними из первых в российской армии получили на вооружение порядка 10 тысяч единиц новейшего автомата АК-12 калибра 5,45 мм.

ак-12 оружие министерство обороны

Канада на фоне пандемии "подцепила" вирус расизма

Мир

Канада, упорно боровшаяся в течение нескольких десятилетий за то, чтобы стать открытым и плюралистическим обществом, где все культуры могут смешиваться, во время пандемии COVID-19 "подцепила" еще и вирус расизма.

азиаты расизм канада китайцы

Индия "обошла" Китай по числу смертей от коронавируса

Мир

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Индии, в настоящее время в стране от COVID-19 умерло больше людей, чем в Китае.

индия коронавирус
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Около 10 тысяч новейших автоматов АК-12 поступили в части ВДВ
Макгрегор может встретиться с победителем боя Хабиб - Гэтжи
В Петербург вылетел вывозной самолет из Ташкента
Канада на фоне пандемии "подцепила" вирус расизма
Онищенко призвал надевать маску до выхода из квартиры
В Миннеаполисе во время беспорядков сожгли полицейский участок
Индия "обошла" Китай по числу смертей от коронавируса
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