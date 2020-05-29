Индия "обошла" Китай по числу смертей от коронавируса

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Индии, в настоящее время в стране от COVID-19 умерло больше людей, чем в Китае.
Число погибших от коронавируса в стране увеличилось до 4 706. Для сравнения, в Китае, по последним данным, умерли 4 638 человек.
И смертность — не едиственный показатель пандемии, по которому Индия "обошла" Поднебесную:
по числу заболевших — их более чем 160 тысяч — она превзошла Китай несколько недель назад.
Хотя четвертый этап изоляции Индии близок к завершению, остается неясным, чего ожидать в будущем.
Некоторые эксперты говорят, что там еще вспышка не достигла своего пика, и произойдет это только в июне или июле.
В Германии за минувшие сутки зарегистрирован 741 новый случай заражения коронавирусной инфекцией и 39 смертей.
Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший санитар Геннадий Онищенко рассказал о том, что люди забыли, что в подъездах жилых домов тоже можно заразиться коронавирусом.
"По моей оценке, подъезд — самое "забытое" место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий", — отметил Онищенко.
Бывший врач посоветовал надевать маску и перчатки до выхода из дверей квартиры.
Южная Корея сегодня сообщила о 58 новых случаях заболевания коронавирусом. Все они выявлены в районе Сеула.
Таким образом, в стране, по данным корейского Центра по контролю и профилактике заболеваний, на утро пятницы, 29 мая:
Массовые беспорядки в Миннеаполисе привели к сожжению полицейского участка. Никто из сотрудников не пострадал.
"Протестующие в американском Миннеаполисе сожгли полицейский участок, правоохранителей успели эвакуировать с крыши на вертолете, никто из них не пострадал", — сообщает телеканал Fox News.
Известно, что протесты направлены против действий полицейских, в результате которых погиб афроамериканец Джордж Флойд.
Очередной пародией побаловал россиян - в особенности москвичей - пародист Максим Галкин.