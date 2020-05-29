Индия "обошла" Китай по числу смертей от коронавируса

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Индии, в настоящее время в стране от COVID-19 умерло больше людей, чем в Китае.

Число погибших от коронавируса в стране увеличилось до 4 706. Для сравнения, в Китае, по последним данным, умерли 4 638 человек.

И смертность — не едиственный показатель пандемии, по которому Индия "обошла" Поднебесную:

по числу заболевших — их более чем 160 тысяч — она превзошла Китай несколько недель назад.

Хотя четвертый этап изоляции Индии близок к завершению, остается неясным, чего ожидать в будущем.

Некоторые эксперты говорят, что там еще вспышка не достигла своего пика, и произойдет это только в июне или июле.