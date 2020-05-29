Массовые беспорядки в Миннеаполисе привели к сожжению полицейского участка. Никто из сотрудников не пострадал.
"Протестующие в американском Миннеаполисе сожгли полицейский участок, правоохранителей успели эвакуировать с крыши на вертолете, никто из них не пострадал", — сообщает телеканал Fox News.
Известно, что протесты направлены против действий полицейских, в результате которых погиб афроамериканец Джордж Флойд.
Население США разделилось на два лагеря и находится на пороге гражданской войны. Одна сторона конфликта — это сторонники действующего лидера страны Дональда Трампа, а другая — его противники.
Об этом рассказал журналист Владимир Познер.
"Страна по-настоящему разделилась. То есть можно было бы сказать (но этого не будет), что она на грани гражданской войны. Это почти как Север и Юг, и вопрос рабства. Отношение к Трампу и к тем людям, которые его поддерживают, — с одной стороны, и отношение к тем, которые противники", — пояснил журналист.
Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший санитар Геннадий Онищенко рассказал о том, что люди забыли, что в подъездах жилых домов тоже можно заразиться коронавирусом.
"По моей оценке, подъезд — самое "забытое" место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий", — отметил Онищенко.
Бывший врач посоветовал надевать маску и перчатки до выхода из дверей квартиры.
Президент США Дональд Трамп подверг критике прессу за публикацию материала о его поездке на поле для гольфа на выходных.
"Фейковые и совершенно коррумпированные новости подают это так, как будто это смертный грех. Я знал, что это произойдет! Чего они не говорят, так это того, что это была моя первая игра в гольф почти за три месяца… Они больны злобой и бесчестностью. Они совершенно помешались!", — пояснил американский лидер.
Жители США не хотят делать прививку от коронавируса. Причина в том, что они боятся побочных эффектов.
Согласно опросу, проведенному в США, только 49% респондентов готовы сделать укол, как только прививка станет доступна. 31% опрошенных пока не решили, стоит ли прививаться. А вот 20% точно не планируют этого делать.
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